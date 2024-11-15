Мнение «аналитика»: О закулисных сделках… Украину кидают, и кто же Трампу всех милей?

До этого момента о политике избранного президента #США Дональда Трампа можно было судить по кадровым назначениям и тем словам, которые назначенцы когда-то говорили или не говорили. Слабоватая база, да. Но вот начались международные встречи. И всё становится более понятным.

А тут ещё и Пентагон подсуетился…

Часть военной помощи, которую выделила администрация уходящего американского президента Джо Байдена, #Украина получит уже после инаугурации его преемника. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Некоторое снаряжение и системы дойдут до Украины очень быстро: в течение дней и недель. В некоторых случаях потребуется больше времени, и это может занять месяцы, а на доставку отдельных видов вооружений уйдут годы», — сказала она, отвечая на вопрос о сроках доставки предоставленной помощи. То есть, после смены караула в Белом доме новый его хозяин легко сможет прекратить отгрузки. Тем более, что он уже пообещал начать свой срок с отмены многих указов предшественника.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что одна из главных целей действующей администрации — успеть потратить всю согласованную Конгрессом помощь Киеву размером 6 млрд долл. до инаугурации Дональда Трампа в январе. Теперь понятно, что этого не получится. И ВСУ получат только то, что есть на складах, а это мизер.

Тем временем Дональд #Трамп уже начал встречи с мировыми лидерами. И первым к нему успел… не украинский президент Владимир #Зеленский, а нынешний глава Аргентины Хавьер Милей. Красноречивое напоминание о реальных приоритетах Вашингтона. Не менее «говорящее», чем присутствие на этой встрече нового фаворита 47-го президента США. Полагаю, Илон Маск вполне узнаваем на фото, а его позиция по «украинскому кризису» давно и хорошо известна.

И если #Украина, три года получавшая всю возможную американскую и европейскую военную помощь, так и не смогла «отбиться» от изолированной и подсанкционной России, более того, продолжает терять ресурсы, территорию и людей, то сколько она продержится в одиночку?

—