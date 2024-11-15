 

Рупор кремлевской пропаганды: Подняли выплаты за ранения повлекшие инвалидность

15.11.2024, 6:45, Разное
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Сумма государственной выплаты по ранению повлекшему инвалидность теперь составляет 4 000 000 рублей.
Вчера вышел указ https://colonelcassad.livejournal.com/9493810.html о дифференциации выплат при ранениях полученных в зоне СВО.
Получилось, что с одной стороны за легкие ранения урезали выплаты, а за тяжелые ранения с инвалидностью подняли.
В принципе, тем, кому приходится ставить не дешевые биомеханические протезы рук/ног – лишний миллион будет явно не лишним.

Источник: Colonel Cassad


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