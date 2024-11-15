Мнение: Чувство опасности

Всё возьму – сказал Булат.

У шахматистов принято считать, что для сильного гроссмейстера одно из самых необходимых качеств – это чувство опасности. Из всех чемпионов мира обладателем наиболее развитого чувства опасности считался Тигран Петросян, представитель солнечной Армении. Вот «железный Тигран» как раз лучше всех чувствовал, где в его позиции зреют потенциальные слабости, какой наиболее опасный план может провести соперник, каким опасным маневром чреваты его на вид бессмысленные и бессвязные ходы… В общем, почувствовать потенциальную угрозу еще раньше, чем до этого додумается соперник, и сразу принять меры к ее нейтрализации «в зародыше» – важнейшее качество профессионального шахматиста, без чего невозможны значимые успехи.

Но вообще-то «чувство опасности» стоит иметь и всем простым смертным, чтобы не попадать в своей жизни впросак. Чувство опасности нужно и целым странам, и нациям. Хотя бы чтоб не попадать раз за разом на хитрые «разводки» однотипных мошенников и политиков. Пишут, что Тигран Петросян пережил очень трудное и голодное детство, с 14 лет ему приходилось в послевоенном Тбилиси работать дворником, чтобы прокормить семью. Тяжелый жизненный опыт, по идее, воспитывает в человеке то самое чувство опасности. Как говорил поэт: «Опыт, сын ошибок трудных…»

По идее, у нашего народонаселения должно быть очень развитое чувство опасности на материале жизни в нашей бедовой стране. Мы ведь в 90е пережили опыт полного, тотального краха всего, когда вся российская экономика в одночасье встала, а сама страна просто развалилась на части у всех на глазах, и целому поколению совграждан пришлось переквалифицироваться в «челноков» и «несунов». Это вроде бы такой ОПЫТ, который должен был научить людей заранее, уже на самых дальних подступах буквально чуять признаки подступающего кризиса по типу 90х, и предпринимать, как говорят шахматисты, «меры профилактики», готовить ответные шаги, чтобы не оказаться, как в 1991 году, застигнутым врасплох…

Однако никаким чувством опасности нынешнее население РФ, судя по всему, не страдает. Наоборот – в населении царит какое-то странное легкомыслие и полное безоговорочное доверие нынешним властям, хотя вокруг все больше признаков, что «новые 90е» всё ближе. Накануне наступления «лихих 90х» было время нарастающих дефицитов, введения карточной системы на сахар, табак и водку, инфляция, появления первых легальных рублевых миллионеров и возможностей для «зарабатывания» легких денег, разгула криминала на улицах; сейчас в экономике России тоже внезапный рост заработков, вместо дефицитов – резкий рост цен на самые разные группы товаров (масло, кофе, яйца, автомобили, верхняя одежда), огромная инфляция, курс доллара пробивает отметку 100 р. за доллар, неуклонное ухудшение криминогенной обстановки. Накануне 90х были проблемы с закупкой за границей так называемых «товаров народного потребления», магазины стояли пустые; в конце Советской власти трудности с импортом были вызваны недостатком у СССР валюты – он шел к своему банкротству; сейчас тоже трудности с импортом, но в этот раз они вызваны прежде всего санкциями; что в лоб, что по лбу – эффект одинаковый. Внутренний рынок в стране иссякает.

Сильно скукожившаяся с 1991 года страна очевидно сползает в «новые 90е» – но почему этого никто не замечает? Ведь возврат в то время на этот раз будет, судя по всему, гораздо более болезненным, чем 30 лет назад. Прежде всего потому, что в 90е Россия встретила, будучи открытой всему миру, а сейчас мы туда провалимся, будучи в полной изоляции и предоставленными сами себе. Никаких новых «ножек Буша» и кредитов МВФ «на поддержание штанов». Россия будет восприниматься в мире не как новый перспективный член мирового сообщества, вырвавшийся из-под коммунистического безумия, а как опасный маньяк, который и должен быть слабым и больным для спокойствия всех окружающих. Словом, если в 90х Россия воспринималась как «выздоравливающий», то теперь она уже проходит в восприятии остального человечества под тэгом «безнадежный».

На что надо будет делать нам ставку ПОСЛЕ того, как все нынешние военные упражнения РФ обернутся для нас ожидаемым пшиком, а по стране ударит полномасштабный экономический кризис по типу того, что прикончил СССР? В 90е РФ удержалась на краю пропасти, сумев наладить торговлю единственным своим ликвидным товаром на мировых рынках – нефтью и газом. За счет такого допинга экономика России сумела выкарабкаться из-под огромного долгового бремени и наладить закупки всего необходимого по импорту.

Ситуация за счет торговли углеводородами стабилизировалась, но основа российского «процветания» оставалась той же, нащупанной в 90е, по элементарной формуле: «продадим наши нефть и газ – всё остальное купим». Инновационное решение придумала действующая в России «новая власть». Она придумала такой выход: «продадим нефть и газ – на полученные бабки построим себе супер-пуперармию, а с нею уже захватим себе всё, что нам нужно». Была придумана идея, что драйвером развития для России вместо добычи нефти станет ее армия, которая станет в страхе держать весь мир, и прежде всего Европу.

План очевидно уже провалился. Армия станет для России не драйвером, а разве что дополнительной обузой. Авантюрная была задумка – взять мир на гопстоп. Хотя сама идея была вполне в духе линии Ленина-Сталина: «Проклятые буржуины сами продадут нам ракеты и пистолеты, которые мы им же приставим к их виску». Пока что ясно, что в процессе реализации амбициозного плана у самих же хитрецов скорее развяжется пупок.

И самое время задать вопрос – где чувство опасности? У тех, кто как бы и должен на себе всё это «планов громадьё» вытянуть? Стоит при этом отметить, что в максимально откровенном виде этот «план» с населением никто не обсуждал. Лишь Слепаков пытался спеть ключевой вопрос: «А что, блин, если нет? А что, блин, если нет?» Но ему быстро заткнули рот, объявив иноагентом.

Проблема в том, что идея «инвестировать» в «перевооружение до зубов», а потом уже армией решить все проблемы с экономикой – провалилась, а никакой другой не придумано. Как, за счет чего будет Расея вылезать из «новых 90х»? Не ждет ли нас жесточайшая новая нищета и новое национальное унижение? Про эту опасность никто думать не хочет, по принципу Скарлет О’Хара: «Я подумаю об этом завтра».

Но завтра уже будет поздно.