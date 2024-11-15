 

Онкологическое заболевание Кейт Миддлтон породило теорию заговора в британской прессе

15.11.2024, 3:10, Новости дня
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После этого последовало сообщение о том, что принцесса прошла курс профилактической химиотерапии, который завершился успешно в сентябре. Однако вскоре после этого на сайте Sky News появилась статья, в которой журналистка Рианнон Миллс сообщила, что у Кейт были обнаружены не раковые, а предраковые клетки.

Эта информация вызвала бурные обсуждения и различные интерпретации, что привело к появлению конспирологических теорий о возможном инсценировании болезни. Некоторые пользователи социальных сетей начали сомневаться в серьезности диагноза, указывая на использование термина “профилактическая химиотерапия”, который мог быть истолкован как преувеличение.

Издание Daily Beast обратилось к специалисту по онкологии, который пояснил, что термины “предраковые клетки” и “рак” имеют разные значения и не могут использоваться взаимозаменяемо. Это заявление только усилило недоверие к первоначальной информации от Кенсингтонского дворца.

Ситуация усугубилась тем, что слухи о здоровье Кейт Миддлтон не новы. В начале 2024 года, когда она отсутствовала на публичных мероприятиях, распространялись слухи о тяжелой болезни и даже разводе. Попытки дворца опровергнуть эти слухи, включая публикацию фотографии принцессы, которая была воспринята некоторыми как отредактированная, лишь подогрели интерес общественности.

9 ноября Кейт Миддлтон впервые после завершения лечения появилась на публике. Ее внешний вид и уверенность произвели положительное впечатление на присутствующих. Тем не менее, вопросы о ее здоровье продолжают вызывать споры и обсуждения в обществе. Британские СМИ и пользователи социальных сетей продолжают анализировать каждый шаг принцессы, пытаясь разгадать загадку ее состояния.


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