Дональд Трамп объявил, что назначит главой минздрава активиста антипрививочного движения

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении предложить кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения.

“Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США”, – говорится в заявлении, распространенном командой Трампа.

Избранный президент выразил надежду, что министерство под руководством Кеннеди-младшего “восстановит традиции золотого стандарта научных исследований”, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний в стране.

70-летний Робер Фрэнсис Кеннеди-младший по образованию юрист, он является активистом антипрививочного движения.