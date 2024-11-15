 

Дональд Трамп объявил, что назначит главой минздрава активиста антипрививочного движения

15.11.2024, 2:10, Новости дня
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Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении предложить кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения.

“Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США”, – говорится в заявлении, распространенном командой Трампа.

Избранный президент выразил надежду, что министерство под руководством Кеннеди-младшего “восстановит традиции золотого стандарта научных исследований”, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний в стране.

70-летний Робер Фрэнсис Кеннеди-младший по образованию юрист, он является активистом антипрививочного движения.


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