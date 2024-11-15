Рупор кремлевской пропаганды: Иностранные агенты не получат авторских выплат

Иностранные агенты не получат авторских выплат

Депутаты сегодня, 14 ноября, внесут в Госдуму законопроект о спецсчетах для доходов иностранных агентов от интеллектуальной деятельности и брендов, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Авторы инициативы хотят запретить иноагентам распоряжаться деньгами со спецсчетов до отмены статуса. Позднее законопроект дополнят аналогичной нормой в отношении доходов от имущества.

Любые доходы от творческой деятельности иноагентов будут зачисляться на специальный рублевый счет. Его открытие станет обязательным. Если это не сделает иноагент, открыть спецсчет должен будет тот, кто перечисляет ему гонорары. По решению суда деньги со спецсчетов могут перечислить в бюджет.

Депутаты планируют рассмотреть законопроект на следующей неделе в первом чтении. Ко второму чтению в документ внесут поправку о зачислении на спецсчет средств иноагентов от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и других доходов.

Иноагентами в России признан 491 человек. Как утверждает спикер Госдумы, большинство из них живет за границей, «но получает авторские вознаграждения из России». «Позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну, ее граждан. Не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку вооруженных сил Украины. Это недопустимо»,— написал господин Володин в Telegram.

О том, что инициатива по вознаграждениям иноагентов обсуждается в Госдуме, господин Володин сообщал еще в марте. Власти ранее уже приняли закон о полном запрете рекламы на ресурсах иноагентов.

https://www.kommersant.ru/doc/7298842 – цинк

Оставили лазейку для покаявшихся иностранных агентов.

И усложнили процедуру изъятия доходов в польу государства, добавив фильтр в виде решения суда.

PS. И вроде эту русофобскую поделку собираются запретить после релиза.

Но там надо совсем себя не уважать, чтобы платить мудакам вроде Григоровича.

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