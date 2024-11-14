 

Рупор кремлевской пропаганды: Экспертка за гроши Кремля

14.11.2024, 22:25, Разное
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Смешное.
Трамп вчера выдвинул Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США, при этом еще до выборов он говорил, что хочет усилить контроль над остальными спецслужбами США с помощью своего человека на посту директора нац.разведки.И тут всплывает фигура Габбард, которая на Украине числится агентом Кремля и которая была очень частым гостем на Russia Today,
И вот, появляется не нулевая вероятность (если конечно же спецслужбы не сорвут это назначение), когда человек внесенный нацистами на сайт "Миротворец" возглавляет американские спецслужбы.
До исчезнования странички Габбард с "Миротворца" осталось 3…2…1….

PS. Если Габбард назначат, смогу говорить, что нахожусь в одном списке с директором нац.разведки США.

Источник: Colonel Cassad


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