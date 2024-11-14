Рупор кремлевской пропаганды: Экспертка за гроши Кремля

Смешное.

Трамп вчера выдвинул Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США, при этом еще до выборов он говорил, что хочет усилить контроль над остальными спецслужбами США с помощью своего человека на посту директора нац.разведки.И тут всплывает фигура Габбард, которая на Украине числится агентом Кремля и которая была очень частым гостем на Russia Today,

И вот, появляется не нулевая вероятность (если конечно же спецслужбы не сорвут это назначение), когда человек внесенный нацистами на сайт "Миротворец" возглавляет американские спецслужбы.

До исчезнования странички Габбард с "Миротворца" осталось 3…2…1….

PS. Если Габбард назначат, смогу говорить, что нахожусь в одном списке с директором нац.разведки США.

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