Мнение: Победа русских ноутбуков, вытеснение Гугла и производство электроники в Москве

1. Достижение, в возможность которого ещё лет 5-10 назад у нас мало кто поверил бы. Русские ноутбуки на отечественном рынке обогнали по объёму продаж американские (ссылка):



Продажи российских ноутбуков по итогам девяти месяцев пусть символически, но обошли американские Dell, HP и Apple, составив соответственно 11,6% рынка против 10%. Отечественным брендам помог не только уход с рынка конкурентов из США, но и возросшая собственная рекламная активность. Безоговорочное лидерство же (более 70%) по-прежнему удерживают китайские и тайваньские бренды, такие как Asus, MSI, Lenovo и др.

С января по середину октября 2024 года в России продано 2,58 млн ноутбуков на 163,3 млрд руб., что уже на 12% больше показателей за весь прошлый год в деньгах и на 6% в штуках, рассказали “Ъ” в «Марвел-Дистрибуции».

Да, да, я знаю, «а процессоры всё равно покупаете в Китае». Обсуждать даже смысла не вижу: мы сейчас радуемся успехам отечественного производителя, а не отрабатываем главу «в России всё плохо» из американской методички.

2. Журналисты пишут, что Яндекс обошёл Гугл на внутреннем российском рынке (ссылка):



Яндекс Браузер” и поисковые приложения компании впервые обошли по доле рынка в России поисковые приложения американской корпорации Google и её браузера Chrome, говорится в сообщении сервиса.

“В сентябре суммарная доля визитов на сайты через приложения “Яндекс браузер”, “Яндекс с Алисой” и “Яндекс старт” на всех типах устройств составила 36,23% – это на 1,44 п.п. больше, чем у продуктов Google”, – отмечается в сообщении.

Доля “Яндекс браузера” на мобильных устройствах достигла 37,31%, тогда как Chrome – 32,01%. “Яндекс” связывает рост доли пользователей в том числе с обновлением браузера.

Честно говоря, я не вполне понимаю, о чём конкретно идёт речь. Я привык полагать, что в Рунете доля Яндекса всегда была выше, чем доля Гугла, причём значительно. Вот, например (ссылка):

В 2023 году россияне чаще всего пользовались поиском «Яндекса» — его доля составила 61,12%. В сравнении с данными 2022 года доля обращений к нему выросла на 11,89%.

В любом случае, нелишним будет напомнить, что Россия — одна из трёх стран мира, обладающих независимой айти-инфраструктурой. Свои крупные поисковики, соцсети и тому подобные современные сервисы есть только у России, США и Китая. Все остальные пользуются чужим.

3. Тем временем Москва становится крупным центром электронной промышленности (ссылка):

С января по сентябрь 2024 года в Москве более чем в два раза вырос объем производства полупроводниковых приборов, печатных плат, счетчиков потребления электроэнергии, портативных компьютеров и других высокотехнологичных устройств.

Москва активно развивает интеллектуальные, высокотехнологичные предприятия, которые сегодня составляют примерно треть от всех столичных компаний, — рассказал заммэра. — Благодаря поддержке города они укрепляют свой инновационный потенциал и сохраняют лидирующие позиции на рынке. Так, с января по сентябрь производители компьютеров, электроники и оптики нарастили выпуск на 107,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Востребованность столичной продукции подтверждается увеличением объемов поставок — промышленники отгрузили заказчикам товаров почти на 465 миллиардов рублей, что на 40 процентов превышает результаты января — сентября 2023-го.

Сегодня выпуском компьютеров, оптики и электроники в столице занимается около 370 компаний, на которых трудятся более 30 тысяч человек. За три квартала 2024 года столичные промышленники Москвы увеличили отгрузку компьютеров и периферийного оборудования на треть, поставки коммуникационного оборудования выросли более чем вдвое, контрольно-измерительных и навигационных приборов — на 32 процента, а бытовой электроники — в 2,5 раза.