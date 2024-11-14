 

«Фонд борьбы с исламизмом» нашёл недвижимость в Израиле у руководства ХАМАС

14.11.2024, 19:33, Разное
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Палестинская организация «Фонд борьбы с исламизмом» (ФБИ) опубликовала на YouTube расследование о том, где и на какие деньги живёт руководство ХАМАС. Оказалось, что весь руководящий состав организации имеет недвижимость на территории Израиля.

Активисты ФБИ вычислили, что Халиль аль-Хейя живёт в Тель-Авиве в шикарной вилле и регулярно заказывает к себе туда проституток (одной из таких проституток и представилась активистка ФБИ, вычислившая таким образом Халиля), а Мухаммад Исмаил Дарвиш отдыхает на побережье Средиземного моря, пользуясь при этом израильской социальной системой – государство платит ему пенсию по инвалидности, которую он недавно симулировал.

В правительстве Израиля скандал пока не комментировали, зато публикация вызвала гневную реакцию в Рамалле – руководство ХАМАС заявило, что расследование проведено «на израильские деньги», а его результаты – не более чем пропаганда, нацеленная на подрыв народного единства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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