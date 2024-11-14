Как заставить волосы расти быстрее: проверенные советы

Очень часто женщинам, желающим отрастить длинные волосы, не хватает терпения, чтобы пережить период, который можно сформулировать, как «уже не стрижка, но еще и не нужная длина волос». Да, это процесс довольно длительный, требующий не только желания иметь роскошные локоны, но и терпения.

Стилистов и трихологов часто спрашивают, нельзя ли как-то его ускорить, возможно, существуют какие-то методы или средства, которые заставят пряди не лениться и ускорят их рост. На самом деле такие методы существуют, и сегодня мы познакомим вас с некоторыми из них.

Массаж головы

Способна ли такая процедура стимулировать рост волос? Специалисты считают этот метод довольно эффективным. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что почти 70% людей, делавших массаж регулярно, дважды в день, отметили уменьшение или исчезновение симптомов алопеции. Те, кто в течение полугода проводил четырехминутные сеансы массажа, сообщили о том, что их волосы стали гуще.

По мнению трихологов, массаж эффективен при замедленном росте волос и их выпадении. Это связано с тем, что он растягивает волосяные фолликулы и стимулирует их кровоснабжение. Массируйте кожу головы легкими круговыми движениями кончиками пальцев.

Тщательно проработайте все участки. Когда освоите эту технику, используйте щетки для волос различной жесткости. Процедура должна длиться не менее четырех минут. Желательно проводить ее утром и вечером. Такой массаж можно делать во время мытья головы. Расслабиться после напряженного рабочего дня поможет массаж с эфирными маслами. Несколько капель масла нанесите на кончики пальцев перед началом процедуры или непосредственно на кожу головы.

Правильное питание

Задумывались ли вы о том, что нездоровое, несбалансированное питание может замедлить рост волос? Для нормального роста прядей организму необходимы витамины A, D, C, E, биотин, жирные кислоты и цинк. Отсутствие этих веществ в рационе может спровоцировать выпадение волос и их ослабление.

Именно по этой причине специалисты рекомендуют придерживаться здорового питания. Употребляйте больше продуктов, в состав которых входят перечисленные нутриенты. Очень скоро вы заметите, что ваши пряди стали выглядеть более здоровыми, сильными, блестящими и их рост ускорился.

Какие продукты включать в рацион

Чаще употребляйте богатые биотином куриные и перепелиные яйца, шпинат, содержащий множество витаминов, морскую и океаническую рыбу – источник кислот омега-3. Ягоды, богатые антиоксидантами, позволят стимулировать выработку коллагена. В качестве перекуса употребляйте орехи, которые содержат большое количество цинка.

Как часто необходимо мыть голову

Такой вопрос часто слышат трихологи и стилисты. Многие люди не знают, как выбрать оптимальный вариант, чтобы не навредить прядям и ускорить их рост. Бытует мнение, что частое мытье может повредить кожу головы, нарушить жировой баланс. Если делать это слишком редко, в волосах накапливаются вредные вещества. Так где же она, золотая середина?

По результатам исследования, проведенного в 2021 году, было установлено, что мытье волос не реже пяти-шести раз в неделю дает наилучшие результаты. Ежедневное очищение волос предпочтительнее, чем раз в неделю. Исследователи убеждены, что не стоит беспокоиться из-за чрезмерного очищения кожи головы и ее повреждения. Просто необходимо правильно выбирать моющие средства, соответствующие типу волос, и аккуратно проводить процедуру.

Шампунь наносите на кожу головы. Несколько минут помассируйте корни и только потом распределяйте моющее средство по длине прядей. Смойте шампунь и повторите процедуру. В завершение нанесите кондиционер, восполняющий недостаток влаги, особенно на кончиках волос. Удобно использование шампуня и кондиционера в одном флаконе. И еще один совет: не мойте волосы слишком горячей водой – она может повредить их структуру.

Использование масла розмарина

Это натуральное и безопасное средство, предотвращающее выпадение волос и ускоряющее их рост. Исследование 2015 года доказало, что у людей с алопецией масло розмарина увеличивает количество волос после шести месяцев его применения. Оно устраняет бактериальные инфекции, которые могут спровоцировать выпадение волос.

Более того, исследователи убеждены, что по своим свойствам розмарин – это натуральная альтернатива миноксидила – негормонального препарата предназначенного для лечения облысения и ускорения роста волос. Масло розмарина использовать несложно. Прежде всего, необходимо разбавить его в основе, к примеру в касторовом или кокосовом масле, из расчета 10-12 капель на 30 мл основы. Такая пропорция предотвратит раздражение кожи.

Сделав такой состав, вотрите его в кожу головы, оставьте его на несколько минут, надев шапочку для душа, а затем смойте. Рекомендуем приготовить сыворотку для волос с розмарином и пажитником. Это растение богато липидами, белками, витаминами C и B3. Оно укрепляет волосяные фолликулы, активирует рост волос. В сочетании с розмарином это идеальное средство для оздоровления и укрепления волос.

Чистые волосы разделите на 4 части. На каждую из них нанесите по капле сыворотки. Особое внимание уделите участкам, где волосы стали редкими. Помассируйте кожу круговыми движениями, чтобы улучшить кровообращение. Массаж поможет ускорить рост волос. Вы почувствуете охлаждающее покалывание. Оставьте сыворотку на ночь, если хотите добиться ее максимальной эффективности. Это позволит питательным веществам хорошо впитаться и насытить волосяные фолликулы. Утром вымойте волосы с шампунем для удаления остатков средства и уложите их.

Физические упражнения

Пожалуй, одна из неожиданных рекомендаций, однако медики утверждают, что существует связь между физической активностью и ростом волос. По данным Live Science, физические упражнения увеличивают приток крови к кожному покрову головы. Это улучшает снабжение фолликулов кислородом. Доказано, что дополнительный кислород увеличивает фазу роста волос.

Не следует забывать и о том, что физические упражнения нормализуют гормональный фон, снижают уровень стресса. Два этих фактора могут стать причиной выпадения волос. Эксперты по волосам обращают внимание на то, что для ваших прядей полезны не все упражнения – аэробные занятия и кардиотренировки полезнее силовых. Для ускорения роста волос необходимо в неделю уделять 75 минут интенсивным или 150 минут умеренным аэробным упражнениям.

Заключение

Чтобы отрастить волосы недостаточно только желания. Необходимо запастись терпением, использовать разные методы и средства. Существует масса причин, по которым рост волос замедляется. Универсального средства для решения этой проблемы, к сожалению, нет, все очень индивидуально.

Тем не менее трихологи считают, что наиболее эффективные способы ускорения роста волос — это сбалансированное питание, регулярный массаж, частое мытье головы и хотя бы минимальные физические нагрузки. Если все предложенные методы не дали желаемых результатов, проконсультируйтесь с врачом – возможно, причина в генетике. В этом случае лечение может быть другим.