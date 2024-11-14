Запеченные голубцы – простой рецепт, доступный даже неопытному кулинару

Голубцы — это классическое блюдо славянской кухни, представляющее собой капустные листья, фаршированные мясом и рисом. Вот пошаговый рецепт приготовления голубцов.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 большой кочан

Фарш (свинина или смесь свинины и говядины) — 500 г

Рис — 100 г

Лук — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Сметана — 200 г

Растительное масло — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Лавровый лист — 2-3 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Приготовление

Подготовка капусты: Удалите верхние листья капусты и вырежьте кочерыжку.

Опустите кочан в кипящую воду на 5-7 минут, чтобы листья стали мягкими и легко отделялись.

Отделите листья и аккуратно удалите толстые части стебля.

Приготовление риса: Промойте рис и отварите его до полуготовности (около 10 минут).

Фарш: Обжарьте мелко нарезанный лук и тертую морковь до мягкости.

Добавьте фарш и жарьте до готовности, периодически помешивая.

Посолите и поперчите по вкусу.

Смешайте готовый фарш с рисом.

Формирование голубцов: На каждый капустный лист положите 1-2 столовых ложки фарша.

Заверните края листа внутрь и сверните его рулетиком.

Запекание: В глубокую кастрюлю или форму для запекания уложите голубцы швом вниз.

Залейте смесью томатной пасты, разбавленной водой, и сметаны.

Добавьте лавровый лист и чеснок.

Накройте крышкой или фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 180°C духовку.

Выпекание: Запекайте голубцы 1,5-2 часа, пока капуста не станет мягкой.

За 15 минут до окончания приготовления снимите крышку или фольгу, чтобы блюдо подрумянилось.

Подача: Подавайте голубцы горячими, полив сметаной и посыпав свежей зеленью.

Это блюдо прекрасно сочетается с различными гарнирами, такими как картофельное пюре или свежие овощи.

Приятного аппетита!