GTA 5 и Dying Light 2 стали доступны бесплатно подписчикам PlayStation Plus

В ноябре подписчики PlayStation Plus Extra и Premium получили приятный сюрприз: к их коллекции были добавлены такие хиты, как GTA 5 и Dying Light 2.

Среди множества игр, включенных в раздачу, особо выделяется зомби-экшен Dying Light 2. Эта ролевая игра 2022 года от Techland завоевала сердца игроков своей захватывающей боевой системой, усовершенствованным паркуром и обширным открытым миром.

Помимо Dying Light 2 и GTA 5, подписчики получат доступ к Like a Dragon: Ishin, MotoGP 24, The Sims 4 Island Living и восьми другим играм. Тарифные планы PS Plus Premium и Deluxe предложили еще более эксклюзивные дополнения, такие как Synapse, Blood Omen: Legacy of Kain и классические хиты Resistance.