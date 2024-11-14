Дочь Глюкозы выступила в поддержку матери: «Моя мама невероятно сильна»

Известная певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, успешно справилась с чередой скандалов, омрачивших ее карьеру. Несмотря на давние слухи о злоупотреблении запрещенными веществами, артистка категорически отрицала свою причастность.

Поддержку Наталье оказала ее старшая дочь Лидия, также выбравшая путь в музыкальной индустрии. В интервью Лидия заявила о своей безусловной преданности матери и ее силе духа.

“Я всегда рядом с мамой, несмотря ни на что”, – подчеркнула 17-летняя певица в эфире программы “Девчата”. “Она невероятно сильная, и я восхищаюсь ее стойкостью”.

Стоит отметить, что в решении репутационных вопросов Глюкозе помогла команда из 150 профессионалов. Благодаря их усилиям, артистке удалось преодолеть скандальное прошлое и вернуться к творческой деятельности с безупречной репутацией.