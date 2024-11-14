 

Стартовали съемки приключенческого фильма “Левша” c Колокольниковым в главной роли

14.11.2024, 13:55, Разное
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Как сообщает журнал “Бюллетень кинопрокатчика”, съемки стартовали в Санкт-Петербурге, где разворачиваются события фильма. Действие “Левши” происходит в 1885 году, когда Российская империя находится на грани конфликта с Великобританией.

В центре сюжета оказывается загадочное устройство — механическая блоха, найденная во дворце императора Александра III. В это время в столице орудует британский шпион, обладающий новейшими инженерными разработками, что создает серьезные угрозы для империи. Офицер тайной полиции по имени Огарев получает задание раскрыть заговор шпиона и в этом ему помогает мастер Тульского оружейного завода, известный как Левша. Вместе они должны использовать уникальные изобретения Левши, чтобы остановить шпиона и защитить страну от опасностей как внутреннего, так и внешнего характера.

Режиссером проекта стал Владимир Беседин, известный по работе над фильмом “Майор Гром”. Сценарий к картине написали Илья Куликов и Валерия Подорожнова, которые постарались сохранить дух оригинального произведения, добавив современные элементы. В главных ролях зрители увидят таких талантливых актеров, как Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник и Алексей Гуськов. Также в фильме сыграют Артур Иванов, Андрей Пынзару и Александр Чевычелов.

“Левша” обещает быть не только захватывающим приключением, но и интересным историческим исследованием, которое позволит зрителям погрузиться в атмосферу конца XIX века. Ожидается, что фильм привлечет внимание как любителей историй о шпионах и приключениях, так и поклонников классической литературы. С учетом богатого сюжета и звездного состава, «Левша» может стать одним из главных кинематографических событий следующего года.


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