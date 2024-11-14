В Совете Федерации «в целом не возражают» против первых назначений в Белый дом

Российские власти «в целом не возражают» против кандидатур на ключевые посты в Белом доме, которые озвучил избранный президент Дональд Трамп.

В то же время в Совете Федерации напомнили новому американскому лидеру «о недопустимости работы с политическими экстремистами».

В рабочей комиссии Совфеда по взаимодействию с недружественными странами отметили, что выбор ключевых советников, госсекретаря и главы Пентагона «должен отвечать общим интересам и целям глобального развития и диалога».

– Пока что те кандидатуры, которые озвучены, предварительно мы одобряем. То есть, в целом мы не возражаем, но как будет на практике – посмотрим, – рассказал источник в рабочей группе. – Возможно, будут вноситься те или иные коррективы, будут проводиться перестановки, если получится, что продуктивность взаимодействия неудовлетворительная или если будет замечено движение не в ту сторону.

До этого в Госдуме создали рабочую группу для утверждения наказов Дональду Трампу. Учредительное заседание провела депутат Валентина Терешкова.

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