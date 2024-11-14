 

В Совете Федерации «в целом не возражают» против первых назначений в Белый дом

14.11.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские власти «в целом не возражают» против кандидатур на ключевые посты в Белом доме, которые озвучил избранный президент Дональд Трамп.

В то же время в Совете Федерации напомнили новому американскому лидеру «о недопустимости работы с политическими экстремистами».

В рабочей комиссии Совфеда по взаимодействию с недружественными странами отметили, что выбор ключевых советников, госсекретаря и главы Пентагона «должен отвечать общим интересам и целям глобального развития и диалога».

– Пока что те кандидатуры, которые озвучены, предварительно мы одобряем. То есть, в целом мы не возражаем, но как будет на практике – посмотрим, – рассказал источник в рабочей группе. – Возможно, будут вноситься те или иные коррективы, будут проводиться перестановки, если получится, что продуктивность взаимодействия неудовлетворительная или если будет замечено движение не в ту сторону.

До этого в Госдуме создали рабочую группу для утверждения наказов Дональду Трампу. Учредительное заседание провела депутат Валентина Терешкова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Honda готовится презентовать свой первый серийный электробайк

14.11 / Экономист Суворова: к Новому году красная икра подорожает до ₽13 тыс.

14.11 / Ксения Бородина назвала Ольгу Орлову своей сестрой

14.11 / “Отчаянным домохозяйкам” исполнилось 20 лет – чем сегодня живут актрисы сериала

14.11 / В Вышинске школьному учителю устроили товарищеский суд из-за обнаруженной у него дома капсульной кофемашины

14.11 / НЛО в небе над Мичиганом?

14.11 / Nature: глобальное потепление может привести к вымиранию планктона

14.11 / Японии не существует – российские учёные раскрыли очередную мистификацию иностранных спецслужб

14.11 / Фил Спенсер рассказал об активной работе над портативным Xbox

14.11 / Представитель МИД Кобринец: санкционный блицкриг против РФ с треском провалился

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика