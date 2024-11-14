Honda готовится презентовать свой первый серийный электробайк

Honda решительно движется в сторону электротранспорта и готовится выпустить свой первый серийный электрический мотоцикл для широкой аудитории. Японская компания покажет свой электробайк EV Fun Concept на выставке EICMA в этом году.

Этот мотоцикл будет «агрессивным» и выполнен в стиле спортбайка, чтобы конкурировать с бензиновыми моделями среднего класса, такими как Honda CBR650R. Несмотря на то, что Honda выбрала стационарный аккумулятор вместо сменного, EV Fun Concept будет поддерживать быструю зарядку CCS2 и сможет использовать практически любые станции.

Хотя запас хода в 100 км может показаться скромным по сравнению с конкурентами, Honda делает ставку на компактность и маневренность байка, особенно в городских условиях. Представители компании заявили о планах к 2040 году полностью электрифицировать всю линейку своих мотоциклов.

Источник — Honda