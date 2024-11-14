 

Экономист Суворова: к Новому году красная икра подорожает до ₽13 тыс.

14.11.2024, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Перед Новым годом стоимость красной икры может вырасти до 13 тысяч рублей за килограмм. Татьяна Суворова, экономист университета «Синергия», связывает рост цен с инфляцией и снижением улова рыбы на Дальнем Востоке.

Уже сейчас килограмм икры в магазинах стоит около 10 тысяч рублей, и эта тенденция сохранится. Улов рыбы сократился в три раза по сравнению с прошлым годом, что привело к подорожанию производства. Местные оптовики подняли отпускные цены на икру до 9 тысяч рублей за килограмм, а на отдельных сайтах стоимость достигает 13,2 тысячи рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Ксения Бородина назвала Ольгу Орлову своей сестрой

14.11 / “Отчаянным домохозяйкам” исполнилось 20 лет – чем сегодня живут актрисы сериала

14.11 / В Вышинске школьному учителю устроили товарищеский суд из-за обнаруженной у него дома капсульной кофемашины

14.11 / НЛО в небе над Мичиганом?

14.11 / Nature: глобальное потепление может привести к вымиранию планктона

14.11 / Японии не существует – российские учёные раскрыли очередную мистификацию иностранных спецслужб

14.11 / Фил Спенсер рассказал об активной работе над портативным Xbox

14.11 / Представитель МИД Кобринец: санкционный блицкриг против РФ с треском провалился

14.11 / Мнение: Робот обыгрывает людей, очки для глухих и восстановление зрения стволовыми клетками

14.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Если бы у русских не было ядерного оружия…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика