Экономист Суворова: к Новому году красная икра подорожает до ₽13 тыс.

Перед Новым годом стоимость красной икры может вырасти до 13 тысяч рублей за килограмм. Татьяна Суворова, экономист университета «Синергия», связывает рост цен с инфляцией и снижением улова рыбы на Дальнем Востоке.

Уже сейчас килограмм икры в магазинах стоит около 10 тысяч рублей, и эта тенденция сохранится. Улов рыбы сократился в три раза по сравнению с прошлым годом, что привело к подорожанию производства. Местные оптовики подняли отпускные цены на икру до 9 тысяч рублей за килограмм, а на отдельных сайтах стоимость достигает 13,2 тысячи рублей.