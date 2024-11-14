 

В Вышинске школьному учителю устроили товарищеский суд из-за обнаруженной у него дома капсульной кофемашины

14.11.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В городе Вышинске Волгоградской области коллеги устроили школьному педагогу товарищеский суд из-за найденной у него дома кофеварки. Как рассказала газета «Вышинская правда», учителя истории из школы №3 заподозрили во взяточничестве.

Несколько недель назад заведующая учебной частью по патриотически-воспитательной работе Татьяна Ефименко заходила домой к Васильеву по служебным вопросам. В квартиру педагог её не пустил, но она успела заметить, что на кухне стоит капсульная кофемашина иностранного производства.

На следующий день коллеги вызвали преподавателя на товарищеский суд. Во время своих выступлений они намекали, что тот получает материальное вознаграждение от родителей учеников за хорошие оценки.

«В то время как все наши педагоги покупают товары по красной цене, Васильев позволяет себе арабику как шейх из Эмиратов. У меня бабушка как достала по блату в «Берёзке» электросамовар из ГДР, так я до сих пор в нём пакетики завариваю», – возмутилась завуч.

«А вы знаете, что он ещё и турку и специальные зёрна для помола дома прячет? – сообщила на суде учительница химии Галина Безус, бывавшая в гостях у коллеги пять лет назад. – А ещё у него дома я макадамию нашла».

Преподаватель биологии Ефросинья Григорьева в свою очередь пожурила коллегу за невнимательное отношение к своему здоровью: «Я вчера по телевизору хорошую передачу смотрела и там сказали, что кофе вредно для сердца и давления, а пить надо цикорий, он ещё и дешевле. А из-за Петра Сергеевича теперь все дети будут кофеём баловаться».

Разрешить ситуацию помог сын Васильева, который недавно вернулся из Дубая, где он работает в сфере шоу-бизнеса. Он пришёл в школу и во всеуслышание заявил, что подарил кофеварку отцу на 50-летний юбилей. Чтобы педагоги не сомневались в подлинности его слов, им был продемонстрирован чек на арабском языке. Заведующая учебной частью в ближайшем будущем всё же намерена нанести подчинённому повторный визит, чтобы убедиться, что тот не пользуется лишней бытовой техникой. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / НЛО в небе над Мичиганом?

14.11 / Nature: глобальное потепление может привести к вымиранию планктона

14.11 / Японии не существует – российские учёные раскрыли очередную мистификацию иностранных спецслужб

14.11 / Фил Спенсер рассказал об активной работе над портативным Xbox

14.11 / Представитель МИД Кобринец: санкционный блицкриг против РФ с треском провалился

14.11 / Мнение: Робот обыгрывает людей, очки для глухих и восстановление зрения стволовыми клетками

14.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Если бы у русских не было ядерного оружия…

14.11 / Стоматолог раскрыл главный секрет завораживающей улыбки Кейт Миддлтон

14.11 / Мнение «аналитика»: О большом кидалове… У россиян отберут доллары и заморозят вклады?

14.11 / Лолите Милявской – 61: 5 интересных фактов из жизни российской певицы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика