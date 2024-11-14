В Вышинске школьному учителю устроили товарищеский суд из-за обнаруженной у него дома капсульной кофемашины

В городе Вышинске Волгоградской области коллеги устроили школьному педагогу товарищеский суд из-за найденной у него дома кофеварки. Как рассказала газета «Вышинская правда», учителя истории из школы №3 заподозрили во взяточничестве.

Несколько недель назад заведующая учебной частью по патриотически-воспитательной работе Татьяна Ефименко заходила домой к Васильеву по служебным вопросам. В квартиру педагог её не пустил, но она успела заметить, что на кухне стоит капсульная кофемашина иностранного производства.

На следующий день коллеги вызвали преподавателя на товарищеский суд. Во время своих выступлений они намекали, что тот получает материальное вознаграждение от родителей учеников за хорошие оценки.

«В то время как все наши педагоги покупают товары по красной цене, Васильев позволяет себе арабику как шейх из Эмиратов. У меня бабушка как достала по блату в «Берёзке» электросамовар из ГДР, так я до сих пор в нём пакетики завариваю», – возмутилась завуч.

«А вы знаете, что он ещё и турку и специальные зёрна для помола дома прячет? – сообщила на суде учительница химии Галина Безус, бывавшая в гостях у коллеги пять лет назад. – А ещё у него дома я макадамию нашла».

Преподаватель биологии Ефросинья Григорьева в свою очередь пожурила коллегу за невнимательное отношение к своему здоровью: «Я вчера по телевизору хорошую передачу смотрела и там сказали, что кофе вредно для сердца и давления, а пить надо цикорий, он ещё и дешевле. А из-за Петра Сергеевича теперь все дети будут кофеём баловаться».

Разрешить ситуацию помог сын Васильева, который недавно вернулся из Дубая, где он работает в сфере шоу-бизнеса. Он пришёл в школу и во всеуслышание заявил, что подарил кофеварку отцу на 50-летний юбилей. Чтобы педагоги не сомневались в подлинности его слов, им был продемонстрирован чек на арабском языке. Заведующая учебной частью в ближайшем будущем всё же намерена нанести подчинённому повторный визит, чтобы убедиться, что тот не пользуется лишней бытовой техникой.

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