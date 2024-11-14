 

Рупор кремлевской пропаганды: Если бы у русских не было ядерного оружия…

14.11.2024, 4:15, Разное
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Адмирал Бауэр посетовал, что если бы у России не было ядерного оружия, НАТО бы уже давно напало на Россию.

Ну собственно это секрет Полишинеля – если бы у нас не было ядерного оружия, США и НАТО давно бы напали на нас. Именно ядерный щит, который в свое время создали при Сталине и доводили при последующих руководителях, является главной защитой страны и народа от западных агрессоров, желающих еще раз разграбить нашу страну, как это было в 90х.

В общем, спасибо Сталину, Берия, Курчатову и всем-всем-всем, кто с 40х годов и до сегодняшнего дня, кто ковал и обновлял наш ядерный щит.

Источник: Colonel Cassad


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