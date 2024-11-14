 

В Амстердаме вновь беспорядки, задержаны десятки пропалестинских протестующих

14.11.2024, 3:00, Новости дня
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Вечером 13 ноября на центральной площади Амстердама снова собрались несколько сот человек, нарушив запрет на массовые собрания, введенный после нападений на израильских болельщиков “Маккаби”. Демонстранты скандировали: “Амстердам говорит нет геноциду” и “Свободу Палестине”.

Полицейские в защитном снаряжении окружили группу демонстрантов и провели задержания. Часть демонстрантов вывезена на автобусах за пределы городского центра, часть доставлена в отделения полиции.

Журналист Дэвид Коллиер опубликовал в своем X блоге видео потасовки на площади. На нем видно, что большую часть собравшихся составляли подростки и молодежь.

Amsterdam again tonight.

If you think this ends in Amsterdam or think this ends with the Jews – you are badly mistaken.

If you do not get a grip on this now – they will be chasing and beating your children next…

In London, Paris, Berlin – or wherever else they find them. pic.twitter.com/MJayv48sei

— David Collier (@mishtal) November 13, 2024


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