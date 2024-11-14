Мнение «аналитика»: О большом кидалове… У россиян отберут доллары и заморозят вклады?

Министр финансов Антон Силуанов отметился сразу тремя громкими заявлениями. О долларе, банковских вкладах и государственных облигациях. И всё сразу стало понятным: россиян будут грабить. Опять.

Тремя различными способами.

Пора, стало быть…

…прислушаться к чиновничьим словам и действовать своим умом.

Россиянам не нужны доллары, лучше пользоваться рублями. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов проекту «ТАСС Дети» в ответ на соответствующий вопрос. Когда у министра поинтересовались, в чем выгоднее хранить сбережения, тот ответил: «Покупайте облигации федерального займа. Надёжное, выгодное, доходное вложение».

Вот прям «в точку» попал!

Уже больше года #облигации федерального займа приносят одни убытки своим держателям. Что и понятно. Когда ключевая ставка ЦБ растёт, вслед за ней повышается и доходность гособлигаций. А #цены на них, соответственно, падают. При этом большинство из ныне обращающихся выпусков ОФЗ появились во времена спокойной конъюнктуры. То есть, проценты по купонам там маленькие, менее 8% годовых. Котировки же упали на 10-12% и более. В итоге — чистый минус.

Пока никто не знает, как скоро ЦБ начнёт снижать ставку. Говорят, на следующем заседании он её снова поднимет, а потом будет смотреть. Из этого следует, что ОФЗ, скорее всего, останутся убыточными ещё на какое-то время. Быть может, довольно продолжительное.

Про #доллар Антон Силуанов давно говорил, что он «токсичен» для россиян. А буквально на днях близкие к Минфину эксперты стали запугивать население разговорами о том, что американскую валюту старых серий за рубежом, кроме #США, могут не принять из-за технической неисправности или подозрений на подделку. Или содрать повышенную комиссию «за обмен».

Подтекст понятен: сдавайте ваши доллары. И тут нельзя ещё один момент не вспомнить. С 2022 года валюта на вкладах практически «заморожена» на неопределённый срок. Перевести её в рубли можно, а снять налом или сделать валютный перевод — нельзя. Население отнеслось к этому с пониманием.

Что открывает дорогу ещё одному «трюку», о котором предупреждал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, российские власти действительно могут ввести ограничения на вывод средств с уже с рублёвых банковских депозитов граждан, чтобы избежать «бешеной» инфляции. Это, конечно, не «заморозка» вкладов в чистом виде. Но большой риск для вкладчиков.

Дело в том, что стоит лишь государству ограничить вывод денег с депозитов, как #банки… тут же начнут снижать проценты: им дорогие пассивы ни к чему. Для властей в этом есть свой плюс — авось получится перезапустить банковское кредитование реального сектора. Ну а #сбережения граждан в ускоренном темпе начнёт поедать #инфляция. Зато не «гипер-», как будут доказывать правительственные эксперты.

И ещё тут показательно, что Антон Силуанов, ранее называвший банковские вклады надёжным сберегательным инструментом, теперь перестал о них так благодушно отзываться. Тоже ведь намёк…

И все всё прекрасно поняли, да?

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