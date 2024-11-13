Мнение: Государство расправилось с врачом

На прошлой неделе завершилось долгое и муторное дело врача Надежды Буяновой: ей за “фейки об армии” дали в конечном итоге 5,5 лет тюрьмы. Так и не стали брать в расчет, что врачихе – 68 лет, что имел место чистый оговор, никаких доказательств нет, что 5 с половиной лет для женщины за слова – несоразмерная жестокость…

Напомню, как было дело.

ГАЗЕТА.РУ. “Основанием стала жалоба 34-летней многодетной матери Анастасии Акиньшиной, которая привела сына к Буяновой на осмотр. Акиньшина утверждала, что на приеме врач спросила, почему мальчик капризничает. Мать объяснила поведение ребенка тем, что его отец недавно погиб на СВО, а Надежда в ответ якобы назвала мужчину законной «целью для Украины».

Адвокат женщины Оскар Черджиев тогда отметил, на приеме врач «лишь установила подозрение на «расстройство поведения», а мать, возможно, пришла в ярость, подумав, что из ее сына хотят сделать больного». Педиатр свою вину также не признала, заявив, что ее оклеветали”.



Словом, в основе обвинения – диалог двух женщин. Одна сказала про другую, что та говорила крамолу, когда они были наедине. Сразу, конечно, вспоминаются старые советские анекдоты про сталинское время, типа “зеки в тюрьме разговорились – кто за что сидит. Одного спрашивают, “а ты за что сидишь?”, он отвечает “За лень”.

– Как за лень?!

– А вот так. Мы вечерком сидели с приятелем после работы – анекдоты травили; он сразу побежал доносить, а я решил до утра отложить”.

То есть главное в этих делах, что донос как таковой имеет самодостаточное значение. Кто первый донес – тот и в дамках, поскольку никаких доказательств не требуется. На этом “суде” с самого начала было известно, что никаких подтверждений доноса нет: врач и пациентка были одни, без свидетелей, аудио- и видеозапись в кабинете врача не ведется. Как говорится в таких случаях, “одно слово против другого”. Врач Буянова отрицала в суде, что она что-то такое говорила. Тем не менее словам Анастасии Акиньшиной суд, как говорится, “поверил сразу и навсегда”. А еще до этого Акиньшиной поверил на слово глава Следственного Комитета Бастрыкин – поскольку уголовное дело против Буяновой возбудили по его “личному указанию”.

В общем, всё по советскому “оттепельному анекдоту”.

Внучок приходит к дедушке, плача:

– Дедушка, дедушка, ну скажи – а правда, что никакого 1937 года не было??

– Ну что ты, внучек, не плачь. Конечно, не было. НО БУДЕТ.

Я помню, когда это читал в книжке критика Зиновия Паперного в конце 70-х, будучи подростком, очень хохотал. Однако, остроумец Зиновий как в воду глядел – всё угадал. Мудрый был дедушка. Так и есть. Теперь, получается, можно с кем угодно пообщаться наедине, скажем, за рюмкой чая, а потом надо только не полениться побыстрее накатать заяву тов. Бастрыкину, что собеседник в разговоре только и делал, что изрыгал свои фейки про доблестную Красную Армию – и собеседнику “корячится шестерик” (прокурор на процессе Буяновой требовал для нее 6 лет). А еще жалуются, что в России не хватает врачей. Нет! “На идеологии мы не экономим!” – как говорил Суслов.

Жалко старушку Буянову. Зверство какое-то.