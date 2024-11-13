 

Врач Мясников раскрыл свое отношение к Путину

13.11.2024, 21:25, Разное
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о своем восхищении президентом РФ Владимиром Путиным. Свое признание Мясников обнародовал в видео для проекта «Народный фронт».

По утверждению специалиста, он считает Путина безусловным лидером и не скрывает своего фанатизма в отношении главы государства. Доктор также сообщил, что не чувствует ухудшения отношения к россиянам за рубежом, несмотря на всеобщую критику в адрес России. Во время пребывания в Европе ему встречались люди, позитивно отзывавшиеся о действиях Путина.

Ранее Мясников сопоставил организацию приема больных в РФ и США, отметив недостаточную продолжительность приема в обеих странах. По сведениям врача, его коллеги в США вынуждены обслуживать в течение одного рабочего дня до 55 пациентов, совмещая в своей деятельности работу с несколькими больными.


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