Мнение: Штрафы за пропаганду бездетности, депрессивные чайлдфри и уныние зелёных

1. Как я и предполагал, Госдума без проволочек приняла давно ожидаемые законы о запрете пропаганды чайлдфри. Штрафовать за пропаганду будут на сумму до 5 млн рублей (ссылка).

Какой контраст! У них тем временем штрафуют веб-сайты, которые унижают посетителей, требуя от них сделать выбор между мужским и женским полом (ссылка). Полагаю, кверулянты уже радостно потирают руки: в англоязычном интернете сотни миллионов сайтов, так что получая с каждого компенсацию по 200-400 долларов, можно выдоить неплохую сумму.

Что касается, нашего закона о запрете чайлдфри-пропаганды, надо посмотреть, как он будет работать. Для начала, полагаю, пойдут массовые жалобы на фильмы типа «Незначительные подробности случайного эпизода», который мы обсуждали вчера, или, допустим, «О чём говорят мужчины», или значительную часть прочего кинотворчества того периода с её шаблонным набором шуток.

Кстати, вы обратили внимание, что сейчас гораздо реже шутят про пятницу, которую все якобы ждут с нетерпением, так ненавидят свою работу, и так как мечтают надраться до потери пульса? Аналогичным образом вполне могут выйти из моды и шутки про семейную жизнь, которая якобы сводится к супружеским скандалам, бесконечному мытью тарелок и ароматам ночных горшков.

Интереснее, что будет со статьями типа вот этой, где в псевдонейтральном ключе пишут, что детей надо заводить попозже, так как в семьях, где детей заводят поздно, в среднем больше денег.

Это тоже довольно типичная пропаганда чайлдфри — обман там строится на неверной посылке, что деньги имеют бесконечно больше значения, чем дети. На самом деле, людям нужно и то, и другое, поэтому отказываться от детей ради денег столь же глупо, как, например, отказываться от сметаны ради пельменей или отказываться от пельменей ради сметаны. В жизни должен быть баланс, то есть и то, и то…

Как я много раз указывал, отличить настоящего русского националиста от злокозненного иностранца из известно какой страны довольно просто. Правильный русский националист должен стремиться быть богатым, многодетным и православным. Получается не у всех, это понятно, но направление мысли должно быть именно таким — выбирать между богатством и многодетностью не нужно, должно быть одновременно и то, и то.

2. Monetam тем временем разбирает один из популярных аргументов проповедников монобесия (ссылка):



Аргумент антинаталистов и чайлдфри о том, что они не хотят рожать детей в мире, полном страданий, по большому счету, работает против них самих.

Аргумент этот плох ввиду его крайнего субъективизма. Если твоя ключевая характеристика мира — это «сплошное страдание», разумно предположить, что что-то не так с тобой, а не с миром. Весьма вероятно, что адепт такого аргумента страдает от затяжной депрессии с намёками на [роскомнадзорные] настроения (ибо чего стоит жизнь в таком мире?), и это влияет на его восприятие действительности. Есть и вариант простого лицемерия, о нём ниже. Далее пессимистичные настроения экстраполируются и на нерождённых детей, которых антинаталисты лишают права на жизнь (и на собственную точку зрения, отличную от их).

Следовательно, мы не можем всерьез воспринимать аргумент от «мира, полного страданий», так как он исходит от людей с крайне экстравагантной и попросту нетрезвой оценкой реальности.

3. Всё, что мы обсуждали выше, естественно и очевидно для свободного от идеологической накачки разума. Проблема Запада в том, что несколько десятилетий назад его захватили леваки, которые при помощи СМИ и других инструментов заставили народы Запада думать, будто порядочный человек должен быть бедным и одиноким, а также занимать возможно меньше места — особенно если он белый, и если он мужчина.

Дональд Трамп обещает «сделать Америку великой снова», то есть вернуть её во времена культа силы и денег, красивых женщин и квадратных челюстей: «Терминатор», «Горец», «Крепкий орешек», вот это всё, включая также самого молодого Трампа, бесстыдно кичащегося собственным богатством.

Американские СМИ пишут, что Трамп намерен, во-первых, отменить так называемые правила «экологического, социального и корпоративного управления» (англ. Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG), предписывающие компаниям тратить значительные средства на зелёные инициативы и на симуляцию борьбы за экологию (ссылка 1).

Во-вторых, что ещё более вероятно, Трамп может опять выйти из Парижского соглашения по климату, как он сделал во время своего первого срока в 2017 году. То есть, США, которые являются крупнейшей наряду с Китаем страной по объёму промышленных выбросов, откажутся эти выбросы сокращать ссылка).

Мы с Кримсональтером обсуждали грядущие перемены в воскресенье в Клубе Зелёной Свиньи. С одной стороны, радоваться нечему: России было бы гораздо проще, если бы Камала продолжила душить главного нашего геополитического оппонента. С другой стороны, если Дональд Трамп начнёт разгонять отделы ЕСЖ, может быть, и в России заставят компании с госучастием избавиться от этой заразы. Напомню, в чёртовой дюжине системообразующих банков, то есть в 13-ти банках, которые считаются самыми важными в России, нет, кажется, ни одного (!), в котором не было бы отдела ЕСЖ и далеко идущих планов по внедрению во всё подряд соответствующей западной повестки.