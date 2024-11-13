Следователи раскрыли детали взрыва авто капитана Черноморского флота

В Севастополе по факту подрыва машины с капитаном Черноморского флота Валерием Т. работают следователи. Они осмотрели место происшествия и собрали вещественные доказательства.

Следственный комитет предоставил оперативное видео, на котором запечатлены сотрудники следственной группы и поврежденный взрывом автомобиль. СК возбудил уголовное дело о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Первоначальная версия следствия: военнослужащий стал жертвой самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу его автомобиля. Пострадавший занимал должность начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ. Сейчас СК устанавливает причастных к совершению преступления. По версии следствия, расправа над капитаном была заказной. Его данные в декабре 2023 года попали в украинские списки.