 

Медик раскрыла причины частых нарушений сна у россиян

13.11.2024, 19:50, Разное
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Врач Арина Мамина отметила, что плохой сон — распространенная проблема у россиян. Люди жалуются на трудности с засыпанием, несвоевременные пробуждения, когда невозможно уснуть снова, слишком тяжелое утреннее пробуждение. Из-за этого возникает ощущение, что ночной сон не приносит отдыха, а вызывает вялость и разбитость.

Мамина подчеркнула, что хороший ночной сон имеет большое значение для поддержания тонуса и иммунитета, а также для защиты от психических расстройств и возрастного снижения когнитивных функций. Достаточный и качественный сон позволяет восстановить организм, чтобы на следующий день было достаточно сил и энергии.

Врач уточнила, что причиной нарушенного ночного сна может стать позднее использование гаджетов и воздействие их светящихся экранов на нервную систему. Также Мамина назвала другие распространенные факторы плохого качества сна и бессонницы: поздний просмотр телевизора, употребление кофеина или алкоголя на ночь, несоблюдение регулярного графика сна или попытки спать вне естественных циркадных часов организма.

Медик обратила внимание, что нарушенный ночной сон может быть проявлением некоторых патологий. Например, сон, который не позволяет полноценно высыпаться и чувствовать себя отдохнувшим, часто бывает проблемой людей с ночным апноэ или синдромом беспокойных ног, нездоровой щитовидной железой. Помимо того, нарушения сна нередко оказываются тесно связаны с психоэмоциональными расстройствами — неврозом, стрессом, выгоранием, тревожностью, депрессией.

Мамина констатировала: если возникшие нарушения сна сохраняются долгое время и снижают качество жизни, влияют на работоспособность, необходимо обращаться к специалистам. В таких обстоятельствах следует убедиться, что проблемы со сном появляются не из-за чего-то серьезного и опасного.


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