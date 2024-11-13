 

Муцениеце призналась в своей главной ошибке в отношении сына

13.11.2024, 19:45, Новости дня
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Несмотря на то, что на последнем заседании суда было решено оставить сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце проживать с матерью, мальчик так и не вернулся к ней. Кроме того, он отписался от родительницы в социальных сетях.

Агата, несомненно, очень переживает по этому поводу, о чем неоднократно заявляла журналистам. Но актриса не показывает, как расстроена, а вместо этого демонстрирует счастье. Недавно они с дочерью Мией провели время на море. Девочка хоть и скучает по брату, ей нравится быть рядом с мамой.

Что касается Тимофея, то Агата не отрицает своей вины в произошедшем. Муцениеце в интервью призналась в своей главной ошибке в отношении сына. Ведь она была молодой мамой и с мальчиком только училась и набиралась опыта.

“Не смогла стать классной матерью для своего сына в первые годы его жизни, потому что была в шоке. Я боялась его… Это повлекло кучу ошибок, которые я наделала”, – рассказала звезда “Закрытой школы”.

Какое решение примет ребенок в дальнейшем, пока неизвестно. Однако, подавая в суд, Прилучный делал упор на то, что решение мальчика жить с отцом исходило исключительно от Тимофея. Пока поклонники видят, что подростку действительно хорошо в семье отца. Но многие при этом сочувствуют Агате, считая, что любая мать, какая бы она ни была, не заслуживает такого отношения от собственных детей.


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