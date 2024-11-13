 

Киркоров раскрыл новые обстоятельства “голой вечеринки”

13.11.2024, 19:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Почти год назад многие звезды отечественной эстрады оказались под угрозой отмены из-за вечеринки, организованной блогером Настей Ивлеевой. Тогда под удар попал и поп-король Филипп Киркоров, который, по его собственным словам, “случайно вошел не в ту дверь” буквально “на 5 минут”.

В интервью артист раскрыл новые обстоятельства “голой вечеринки”. Он признался, что даже не заходил внутрь, когда понял, что в клубе творится “Содом и Гоморра”. Исполнитель заглянул к подруге буквально на 5 минут, но тем самым сделал себя чуть ли не самым главным участникам действа. Фото Филиппа разлетелись по пабликам, а ему потом пришлось надевать “извинительную водолазку” и просить прощения у поклонников.

Теперь же Киркоров сетует на то, что Ивлеева даже не позвонила ему после вечеринки. При этом он уверен, что Настя не хотела подставить кого-то, просто так сложились обстоятельства.

Напомним, в декабре 2023 года в клубе “Мутабор” состоялась скандальная вечеринка Насти Ивлеевой, на которой действовал определенный дресс-код. Звезды, пришедшие на мероприятие, облачились в полуобнаженные наряды. После события Филиппа Киркорова вырезали из новогоднего тв-эфира. Он появился уже позже в шоу “Маска”. Лолита, которая также засветилась на вечеринке, подверглась похожим санкциям. Некоторые ее выступления до сих пор отменяются. Правда, истинные причины отмены неизвестны.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Муцениеце призналась в своей главной ошибке в отношении сына

13.11 / Онемевший Shaman, бледный Борисов, черный Малахов: звезды простились с Коробковым-Землянским

13.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 994-й день войны

13.11 / Вынесен приговор американскому военнослужащему, рассказавшему, что США шпионят за Израилем

13.11 / Блинкен – “ЦАХАЛ достиг своих целей в Газе, пора прекращать войну”

13.11 / Архиепископ Кентерберийский ушел в отставку из-за дела о насилии в отношении детей

13.11 / В Лондоне умер российский журналист и шеф-повар Алексей Зимин

13.11 / Главой Пентагона станет телеведущий, Трамп объявил должность Маска в своей администрации

13.11 / “Ястребы” в администрации Трампа – Рубио – госсекретарь, Вальц – советник по нацбезопасности

13.11 / Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 589 детей. Трое погибших в Кривом Роге 11 ноября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика