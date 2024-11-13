 

Трамп, Путин и будущее Украины – дипломатические манёвры на фоне войны. Видеокомментарий Шейтельмана

13.11.2024, 18:45, Новости дня
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Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта “Непечатное. Говорим о главном”, предлагает вашему вниманию видеокомментарии Михаила Шейтельмана – о событиях, связанных с войной в Украине.

Российская агрессия против Украины продолжается, жестокие атаки уносят жизни мирных граждан. На фронте идут интенсивные бои, особенно в Донбассе, где российские войска пытаются захватить новые территории, несмотря на огромные потери.

Настроения украинцев по поводу возвращения Дональда Трампа в Белый дом разделились. С одной стороны, Трамп пообещал быстро установить мир между Россией и Украиной, но его изоляционистская политика вызывает опасения, что США могут прекратить военную помощь Киеву. С другой стороны, Трамп активно выступает против России, и его администрация может продолжить давление на Москву через дипломатические каналы.

Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель. Его называют тайным героем нескольких революций XXI века. Автор бестселлеров “Не такой, как Тиньков”, документальной антиутопии “Эффект летучей мыши” и других произведений. Проживает в Киеве и освещает российско-украинский конфликт, в том числе для канала “Непечатное”.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале “Непечатное. Говорим о главном”.


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