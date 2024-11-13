GizmoChina выбрала Nokia 6310 для цифрового детокса

Издание GizmoChina опубликовало рейтинг кнопочных телефонов, идеальных для «цифровой детоксикации» и повседневного использования, где лидером стал Nokia 6310.

Nokia 6310 имеет 2,8-дюймовый экран, съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч с 27 днями ожидания, FM-радио, камеру со вспышкой и поддержку «Змейки». Телефон может хранить 2000 контактов.

Вторым стал Nokia 5310 с музыкальными кнопками, двумя фронтальными динамиками и функцией Bluetooth. Он также может работать 27 дней в режиме ожидания.

Третье место занял Nokia 230 с алюминиевой задней крышкой, мощным аккумулятором и поддержкой двух SIM-карт. У него есть фронтальная и задняя камеры со светодиодной вспышкой.

Замыкают рейтинг Nokia 110 4G, Nokia 108 4G и JioPhone Prima 2.