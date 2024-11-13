Фабрика котельных установок в Саратове остановила работу из-за массовой драки сторонников Харрис и Трампа в цеху

В Саратове на весь день останавливалась фабрика котельных установок из-за споров между рабочими об итогах президентских выборов в США, переросшими в потасовку. В массовой драке участвовали четыре бригады и даже некоторые представители руководства фабрики, поэтому производство целиком остановилось на день.

Как оказалось, ещё с прошлого лета на фабрике образовались фракции «харрисцев» и «трампистов». На протяжении года политическая ситуация в США активно обсуждалась на летучках, во время обеденных перерывов и даже посреди рабочего процесса. Рабочие внимательно следили за темпами американской инфляции, отменой судебного решения Роу против Уэйда и уголовными делами в отношении Дональда Трампа. В разгар избирательной кампании в соседней рюмочной обычно проходили дебаты между представителями «трампистов» и «харрисцев», а раз в месяц руководство предприятия снимало зал в кинотеатре «Юность» для спецпоказа шоу Такера Карлсона.

– Трамп, как говорится, наш слоняра. Русские не сдаются, и он не сдался, когда в него стреляли и завели 91 уголовное дело. Даже если в сумме взять наш коллектив, у нас уголовных дел наберётся только половина от этого числа, – заметил слесарь 2-го разряда Алексей Сивохин.

– Да, мы хотели, чтобы победила Харрис, но отнюдь не из тёплых чувств к ней. Судите сами – галопирующая инфляция, тотальная безработица, экспоненциальный рост бездомных на улицах, гигантский госдолг – всё это только на руку нам. Ещё четыре года с Демократической партией во главе США и однополярный мир окончательно рухнет, – считает его оппонент Даниил Курочкин.

Цивилизованная дискуссия переросла в массовую драку, поскольку глава штаба за Харрис отказался отдавать проспоренные «трампистам» 10 тысяч рублей, ссылаясь на задерживающуюся уже 4 месяца зарплату. Тогда лидер «трампистов», имевший опыт работы взыскания займов в 1990-е, решил «преподать леваку урок». По итогам массовой потасовки пострадали 16 человек, из них двое госпитализированы. Фабрика уже возобновила работу, однако во избежание дальнейших стычек решено допускать оппонентов к работе исключительно посменно.

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