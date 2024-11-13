Мнение «аналитика»: О культурном… Как русский барин европейских патрициев уделал?

Да не оскудеет талантами земля Русская!

Однажды в Тульской губернии, в селе Богучарово, в имении Хомяковых, сын философа-славянофила Дмитрий Алексеевич построил у местной Сретенской церкви колокольню. В 1894 году это случилось. И была сия новостройка точной копией кампаниллы Сан-Марко на одноименной площади Венеции.

По прошествии времени… сложно сказать, как этот архитектурный изыск барина восприняли духовенство и приход. Но фантазия образованного человека тогда не преследовалась. А потому реплика устояла и достояла до наших дней.

В отличие от оригинала. 14 июля 1902 года венецианская колокольня полностью обрушилась. Причинами того стали землетрясения, удары молний и общий износ постройки. Итальянцы её, конечно, восстановили. Но только 10 лет спустя, немного переделав при этом.

Таким образом, самым исторически старым вариантом колокольни собора Сан-Марко сейчас является тот, что построен в селе Богучарово. А вот в Венеции туристы ломятся к более поздней копии.

Такую замечательную историю рассказал у себя в Телеге Дмитрий Ольшанский. А вы её знали?

Ну что, всем дружно в Тульскую область фоткаться с венецианскими видами в русском антураже?

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