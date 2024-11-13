 

Microsoft устранила уязвимости в Windows 10 и 11, выявленные российским ИБ-экспертом

13.11.2024, 14:50, Разное
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Российский специалист по информационной безопасности Сергей Тарасов обнаружил критические уязвимости в операционных системах Windows 10 и 11. Уязвимость предоставляла атакующим возможность повысить привилегии и захватить систему.

Microsoft оперативно устранила ошибку. Повышение привилегий является ключевым этапом для дальнейшего развития атаки и часто используется хакерами для получения доступа к важным компонентам. Positive Technologies — ведущая российская исследовательская компания в сфере информационной безопасности.

В 2021 году компания стала первой в РФ публичной компанией в сфере кибербезопасности, выйдя на Московскую биржу. В 2022 году Positive Technologies заняла 14 место среди самых дорогих ИТ-корпораций России.


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