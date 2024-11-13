Сорос рассказал, как создал миф «о дефиците всего» в СССР

Американский миллиардер Джордж Сорос во время своего ежегодного выступления перед студентами Гарвардского университета сделал сенсационное признание – оказалось, что миф о дефиците товаров народного потребления в Советском Союзе был создан ЦРУ, а сам финансист курировал информационную кампанию в западных СМИ по созданию негативного образа социализма.

– Мы придумали легенду, что в СССР ничего нет. В это сначала поверили американцы и европейцы, а потом и сами русские. Хотя никаких значимых проблем с колбасой или бытовой техникой не было, но наша пропаганда сделала своё дело, – сказал Сорос.

По оценке миллиардера, ЦРУ выделило на создание мифа о «тотальном дефиците всего в СССР» порядка миллиарда долларов. Половина этой суммы была получена крупнейшими западными СМИ, ещё около 300 миллионов долларов американские шпионы потратили на подрывную работу на территории Страны Советов.

– Наши агенты приезжали в города и сёла, скупали какой-нибудь конкретный продукт, например, туалетную бумагу, после чего запускали слухи о её дефиците. Разумеется, через день-другой товары снова появлялись на полках, но слухи уже расползались по региону, – вспомнил Сорос.

В ближайшее время финансист планирует представить свою новую монографию «Как я развалил Советский Союз» и одноимённый документальный фильм.

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