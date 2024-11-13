 

На Урале запустили производство препаратов для диагностики рака и его терапии

13.11.2024, 12:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты Уральского федерального университета приступили к выпуску радиофармацевтических медпрепаратов, которые применяются в оперативной диагностике, а также лечении различных заболеваний, связанных с онкологией. Производственной основой стал Циклотронный центр ядерной медицины этого ВУЗа, где данные препараты синтезируются.

Одним из них стал препарат, построенный на радии-223 и применяемый в лечении рака предстательной железы — массовый его выпуск ученые УрФУ наладили еще летом этого года, а партнером стала одна из местных фармацевтических компаний. При это пациенты уже начали получать такие инъекции во многих городах России.

Еще один препарат, производимый УрФУ, основан на фторе-18. Он требуется медицинским учреждениям для более точной диагностики онкологии, хотя здесь есть свои нюансы. Если точнее, период полураспада фтора-18 находится в пределах 110 минут и каждый такой промежуток времени радиоактивность препарата падает вдвое.

То есть, менее чем через сутки этот препарат становится неэффективным и ежедневно требуется его новая партия. Однако уральские специалисты готовы справиться с этой задачей — мощности линии хватает для производства соединений на базе фтора-18, требуемых для выполнения порядка 100 процедур диагностики в день, что полностью закрывает потребности медучреждений Свердловской области.

Производимые в Екатеринбурге медпрепараты в ближайшей перспективе полностью заместят импортные аналоги, а среди их преимуществ называют изготовление по собственной технологии и исключительно из отечественного сырья, а также ценники, которые значительно ниже, чем на зарубежные препараты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Политические назначенцы

13.11 / Вселенский патриарх объявил концепцию ESG лживой бутафорией

13.11 / Продажи телевизоров в России упали на 5 процентов

13.11 / Врач назвала основные симптомы гастрита

13.11 / О диабетической стопе предупредил доктор Мясников

13.11 / Какие фильмы лидируют в российском прокате в первой половине ноября

13.11 / В МЭИ построят энергоустановку с «циклом Аллама»

13.11 / Членам движения чайлдфри предложили вступить в монашеские ордена по упрощённой процедуре

13.11 / Инопланетяне на два миллиарда лет впереди человечества

13.11 / 66-летняя Мадонна бросила 28-летнего любовника после бурной интрижки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика