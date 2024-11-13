На Урале запустили производство препаратов для диагностики рака и его терапии

Специалисты Уральского федерального университета приступили к выпуску радиофармацевтических медпрепаратов, которые применяются в оперативной диагностике, а также лечении различных заболеваний, связанных с онкологией. Производственной основой стал Циклотронный центр ядерной медицины этого ВУЗа, где данные препараты синтезируются.

Одним из них стал препарат, построенный на радии-223 и применяемый в лечении рака предстательной железы — массовый его выпуск ученые УрФУ наладили еще летом этого года, а партнером стала одна из местных фармацевтических компаний. При это пациенты уже начали получать такие инъекции во многих городах России.

Еще один препарат, производимый УрФУ, основан на фторе-18. Он требуется медицинским учреждениям для более точной диагностики онкологии, хотя здесь есть свои нюансы. Если точнее, период полураспада фтора-18 находится в пределах 110 минут и каждый такой промежуток времени радиоактивность препарата падает вдвое.

То есть, менее чем через сутки этот препарат становится неэффективным и ежедневно требуется его новая партия. Однако уральские специалисты готовы справиться с этой задачей — мощности линии хватает для производства соединений на базе фтора-18, требуемых для выполнения порядка 100 процедур диагностики в день, что полностью закрывает потребности медучреждений Свердловской области.

Производимые в Екатеринбурге медпрепараты в ближайшей перспективе полностью заместят импортные аналоги, а среди их преимуществ называют изготовление по собственной технологии и исключительно из отечественного сырья, а также ценники, которые значительно ниже, чем на зарубежные препараты.