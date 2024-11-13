Вселенский патриарх объявил концепцию ESG лживой бутафорией

Коварство крупного бизнеса и популизм чиновников вселили в наивных людей по всему миру надежду на устойчивость будущего через навязанную им ESG-бутафорию, однако эта цель вместе со средствами её достижения насквозь лжива и криминально окрашена, считает патриарх Константинопольский Варфоломей.

– Поймите меня правильно. Все-таки в православии мы привыкли к evidence-based подходу, а вся эта ESG-повестка его и близко не выдерживает. Где, чёрт возьми, устойчивость этого развития, я вас спрашиваю?! – гневно задался вопросом Варфоломей, выступая с проповедью в Соборе святого Георгия.

Варфоломей привёл в пример повальное увлечение крупных компаний и даже отдельных территорий ESG-стратегиями, за которыми «нет ничего кроме лозунгов и выдуманных цифр».

– Берешь любую ESG-стратегию, а там – сплошные разглагольствования вместо конкретики. Нагромождение фантастических показателей, к которым якобы кто-то стремится. Расчёты, строящиеся на песке, а вовсе не камне. Всё это не благословляется и не должно служить ориентиром как для общества и государства, так и для бизнеса, – констатировал вселенский патриарх.

Развивая тему, Варфоломей заявил, что ни один ESG-документ не выдержит мало-мальски серьёзного аудита и поэтому уважающие себя аудиторские компании «даже не берутся проверять подобную ахинею». Тех же, кто не рискует оголять ситуацию и потворствует гринвошингу, по умолчанию не следует относить к бессребренникам.

– Концепция ESG стала мощнейшим пузыреобразующим вектором. Доминирование этой архипаскудной темы в умах – следствие повсеместного ослабления критического мышления у потребителей, которым устойчивое развитие на самом деле не нужно ни в каком виде. Первопричина же кроется в катастрофическом обрушении этического лидерства, ведь именно политики и разного калибра менеджеры забыли про ценности и уже не могут остановиться в гонке бюджетных распилов, – добавил Варфоломей.

Предстоятель мирового православия призвал настоящих лидеров политики и бизнеса отречься от «оболванивающей концепции» и перенаправить свои усилия в богоугодное русло.

– Чайка либо истошно вопит про ESG, раскрыв клюв под прямым углом, либо несёт оливковую ветвь, сжав, так сказать, зубы в кулак. Тут возможно лишь что-то одно – уж кому как не нам в Стамбуле это знать. Мне было бы совершенно до лампады, но паства нищает, безбожно переплачивая за товары и услуги из-за ESG-добавки в ценах, в то время как проинфляционных факторов и без того хоть отбавляй. Те, кто сортируют мусор, чтобы он потом оказался на одной свалке, или моют одноразовую упаковку, те впадают в порок глупости, от которого, как известно, лишь шаг до греха, – пояснил патриарх.

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