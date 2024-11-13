Рупор кремлевской пропаганды: Наступление ВС РФ на Времьвском выступе. 12.11.2024

ВС РФ продолжают мощно накатывать на Времьвском выступе.

Позавчера удалось зайти в Макаровку, в поселке был поднят российский флаг.

Сегодня наши войска зашли в Ровнополь и завязали бои за освобождение поселка.

Также наши войска продинулись к окраинам Новодаровки. Бои идут у окраин поселка.

Все три н.п.были заняты противником летом 2023 года во время летнего наступления на Времьевском выступе.

Сейчас пришла пора возвращаться домой, Наступление разворачивается синхронно с наступлением к югу от Курахово.

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