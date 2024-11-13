Мнение: Уровень автомобилизации России, замещение таксистов роботами и топовые бренды электромобилей

1. Число автомобилей в России на душу населения выросло более чем в 5 раз с 1991 года. Тогда у нас было 63,5 машины на 1000 человек, крайне скромный уровень по меркам тогдашних развитых стран. Теперь у нас 332,1 авто на 1000 человек. Соответствующий график приводит Genby (ссылка):



Как всегда, любители СССР скажут, что если бы СССР сохранился, то картина была бы [примерно такой же]. Ни в коем случае: посмотрите на Кубу.

Мало того, что автомобилизация в СССР началась на 50 лет позже американской, так она и шла неприлично медленно. Советская Россия закончила своё существование с тем же числом автомобилей, сколько было в США на день смерти Ленина в 1924 году, всего 8,9 млн автомобилей. В пятилетку на протяжении 20 лет прибавлялось примерно 14 автомобилей на 1000 человек.

Интерполяция на 2025 год пяти предыдущих значений выдает 152,7 автомобилей, если бы в РСФСР продолжала править КПСС.

После постройки ВАЗа и ГАЗа темп автомобилизации был постоянным, в лучшем случае плюс 3 автомобиля в год [на 1000 человек], к 1990 этот темп уже замедлился, машин стало больше, Производство было постоянным, автомобильный парк рос, а значит, росло их выбывание в результате аварий. Скорей всего, при прежних темпах производства вышли бы на плато в 100 автомобилей на 1000 человек к 2010 году.

Добавлю к этому ещё одно соображение, которое позволяет грубо сравнить уровень жизни при развитых социализме и капитализме. До революции 1917 года в Петербурге-Петрограде жили лучше, чем в сельской Финляндии, из которой в Петербург ездили на заработки. В советское время финны стали на нашем фоне богачами — разрыв в уровнях жизни между средним финном и средним ленинградцем был как минимум десятикратным. Сейчас финны снова живут примерно на нашем уровне — всё ещё несколько богаче, если считать по деньгам, уже не в 10 раз и даже не в 2 раза. Если же считать не только по деньгам, но и по общему качеству жизни, то мы уже финнов уже опередили — их безумные власти буквально уничтожают старую благополучную Финляндию последние 5-10 лет.

2. Вэймо, сестринская компания Гугла, расширила парк беспилотных автомобилей до 700 и делает теперь по 100 тысяч поездок в неделю, вдвое больше, чем всего лишь 3 месяца назад (ссылка). Быстрый рост идёт за счёт увеличения зоны покрытия сервиса, который доступен в таких городах, как Сан-Франциско, Финикс и Лос-Анджелес.

Как отмечает Герман Клименко, при 20 поездках в день сервис оставил без работы 700 водителей, а через год без работы останутся 7000 (ссылка) — это если нынешние темпы развития беспилотных такси в США не ускорятся.

Пока что компания остаётся убыточной: по итогам первого полугодия 2024 года убыток составил 2 миллиарда ссылка. Причина очевидна — компания нацелена на возможно более быстрый рост, так что деньги она собирается зарабатывать, когда машин будет не 700, а 70 тысяч, например.

Как мы с вами много раз считали, автопилоты невероятно прибыльны, для отдельно взятого автомобиля они окупаются за два-три месяца. Так как коммерческая эксплуатация роботизированных такси уже началась, теперь можно предполагать, что Вэймо попытается распространиться на всю территорию стран Запада. Если бы я был таксистом и работал в США, пожалуй, я начинал бы искать другую работу прямо сейчас.

3. Приговор для западного автопрома. Согласно данным за первые 8 месяцев 2024 года, 6 из 10 самых продаваемых брендов электромобилей в мире являются китайскими, (ссылка):

По количеству продаваемых авто китайский BYD в два раза обходит американскую Теслу и более чем в два раза – весь немецкий автопром.

Понятно, что зелёнобесие — это распил бюджетных денег, так что машины из Китая на этом празднике жизни не ждут. Проблема в том, что попытка ограничить электромобили из Китая означает торговую войну, к которой ни Евросоюз, ни США не готовы. Вторая проблема в том, что электромобили — остриё технологий на 2024 год. Если китайцы «замастерили» даже электромобили, конкурировать с ними на внешних рынках уже не получится. Максимум, на который могут надеяться европейцы — закуклиться внутри своей территории, рассориться с Китаем и продавать менее качественные и более дорогие автомобили самим себе. На экспорт автомобилей в условную Индонезию у европейцев уже надежды мало — пока что всё идёт к тому, что все открытые для импорта рынки захватит Китай.