 

“Ястребы” в администрации Трампа – Рубио – госсекретарь, Вальц – советник по нацбезопасности

13.11.2024, 2:10, Новости дня
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Избранный президент США Дональд Трамп определился с двумя ключевыми должностями своей администрации: госсекретарем станет Марко Рубио, советником по национальной безопасности – Майк Вальц. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает израильский журналист Амит Сегаль, и Рубио, и Вальц ранее выражали поддержку самым жестким действиям Израиля против ХАМАСа, “Хизбаллы” и Ирана. В частности, они поддерживали вариант нанесения ударов по ядерным объектам Ирана.

Марко Рубио 53 года. Он является сенатором от Флориды. Ранее Трамп рассматривал его в качестве возможного кандидата в вице-президенты. Рубио придерживается очень жесткой позиции по отношению к Ирану и Кубе. В то же время он выступал против идеи о выходе США из NATO. Марко Рубио выступал в поддержку Украины, но в то же время говорил о необходимости переговоров между Киевом и Москвой.

Майку Вальцу 50 лет. Он является членом Палаты представителей от Республиканской партии. Ветеран армии США, бывший “зеленый берет”. Придерживается крайне жесткой позиции по отношению к Китаю и Ирану. Выступал в поддержку продолжения оказания военной помощи Украине, при этом настаивая на контроле финансирования этой помощи. Резко критиковал администрацию Байдена за поспешный вывод американских сил из Афганистана.

Телеканал CNN передает, что Трамп определился и с кандидатурой министра внутренней безопасности. Этот пост займет нынешний губернатор штата Южная Дакота 52-летняя Кристи Ноэм.


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