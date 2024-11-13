Рыбинский мост закроют на четыре дня ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Рыбинский мост закроют на четыре дня

13.11.2024, 14:14, Объявления
Теги: , , ,

Рыбинский мост закроют на четыре дня – с четверга по понедельник.

Перекрытие запланировано с 00:10 14 ноября до 05:00 18 ноября. В этот период мост будет закрыт для движения транспорта. Пешеходное движение по мосту сохраняется.

Подрядная организация «ЕКС» приступает к финальному этапу бетонирования последней части моста – пролетного строения ПС7. Первые сутки потребуются специалистам для подвоза и заливки бетона. Трое последующих – для набора прочности материалом.

На время перекрытий будет работать перехватывающая парковка для автомобилей на Арефинском тракте, изменены маршруты общественного транспорта, проходящие через Волжский мост, временно возвращены маршруты общественного транспорта через Соборную площадь.

Также с 8:00 14 ноября до 22:00 16 ноября закроют движение по Волжской набережной на участке от улицы Фроловской до дома 67-75. В это время компания «ЕКС» будет проводить работы по устройству дождевой канализации.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Питомник растений: уникальные возможности для садоводов

29.10 / Труба профильная: характеристики и применение

25.10 / Мост в Рыбинске полностью перекроют для транспорта с 26 по 30 октября

24.10 / Деревянные горизонтальные жалюзи Alumdevelop – стиль, функциональность и комфорт

22.10 / На Угличской ГЭС начался очередной этап замены гидроагрегата

21.10 / Почему билеты ПДД лучше изучать онлайн

21.10 / Почему Jaecoo стоит выбирать у официального дилера

06.10 / Почему многие предпочитают купить новые автомобили

04.10 / Перекрытие моста в Рыбинске

01.10 / На Угличской и Рыбинской ГЭС заменили ремонтные затворы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика