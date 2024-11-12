 

Трамп объявил, что послом в Израиле будет назначен Майк Хакаби

12.11.2024, 22:50, Новости дня
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Во вторник, 12 ноября, избранный президент США Дональд Трамп объявил, что на должность посла в Израиле будет назначен Майк Хакаби, бывший губернатор Арканзаса.

Объявляя имя будущего посла, Трамп отметил, что Майк Хакаби любит Израиль и сам пользуется уважением у израильтян. “Майк будет неустанно трудиться, чтобы на Ближнем Востоке наступил мир”, – заявил Трамп.


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