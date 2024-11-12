Рупор кремлевской пропаганды: Запрещена пропаганда чайлдфри

1. Госдума сегодня официально приняла закон о запрете пропаганды чайлфдри. Остались формальности и подписание закона Путиным.

2. Теперь за публичную пропаганду чайлдфри в общественных местах и в интернете будут штрафовать как физ.лиц, так и юр.лиц, а также замеченных в этом чиновников.

3. Никаких ограничений для тех, кто не желает иметь детей, закон не предусматривает, речь идет лишь о запрете пропаганды. Посмотрим на правоприменительную практику.

4. На очереди сатанисты, квадроберы и фурри. Там пока разговоры идут, но до полноценных законов еще не дошло.

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