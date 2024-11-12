Что нужно знать перед покупкой «Бэтмобиля» за $3 миллиона

В честь 85-летия Бэтмена Warner Bros. выпустит ограниченную серию из 10 реплик культового Tumbler (больше известного, как Бэтмобиль) по цене 3 миллиона долларов за штуку. Однако, если вы хотите добавить этот шедевр в свою коллекцию, вам нужно знать о нескольких важных нюансах.

Прежде всего, это не оригиналы. Все реплики создаются на заказ калифорнийской компанией Custom Garage по лицензии от Warner Bros., но не являются копиями автомобилей из известной трилогии. Стоимость явно завышена (цена оригинала, по меньшей мере, в семь раз меньше цены реплики).

Далее: по обычным дорогам на такой машине не проехать. Предлагаемые реплики не сертифицированы для использования на дорогах общего пользования. Кроме того, в отличие от своих киношных прототипов, эти Tumbler не оборудованы реактивными двигателями. Вместо этого в них будет устанавливаться весьма мощный 6,2-литровый двигатель LS3 на 525 л.с., что сопоставимо с силовой установкой оригинала.

Если вы готовы к такому приобретению, то спешите — сроки приема заявок ограничены.Источник — Wayne Enterprises