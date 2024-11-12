 

Исследователи творчества Агаты Кристи: Эркюль Пуаро изначально задумывался как африканка из Конго

12.11.2024, 17:33, Разное
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Исследователи творчества знаменитой британской писательницы Агаты Кристи заявили, что знаменитый сыщик Эркюль Пуаро первоначально задумывался автором как женщина, родившаяся в Бельгийском Конго.

Как сообщает англосаксонский таблоид The Sun, Кристи планировала создать «героиню, обладающую уникальными навыками дедукции и глубоким пониманием человеческой природы». Однако с учётом «расистских и нетерпимых» общественных настроений того времени и по требованию издателей писательница внесла в образ коррективы: сыщик стал белым мужчиной.

Авторы исследования, сделавшие открытие, получили финансирование от некоммерческого фонда British Ethnicity and Diversity Society. Как уточняется в самом конце публикации, им не удалось найти свидетельства или документы, которые подтвердили бы их теорию, но тогда они задействовали нейросеть, которая проанализировала творчество Кристи и «подтвердила, что такой ход событий действительно был возможен».

Сейчас фонд намерен добиваться внесения факта об африканском происхождении Пуаро в энциклопедии и учебники. Кроме того, ведутся переговоры с кинопродюсерами о возможности новых экранизаций романов Агаты Кристи, где гендер и раса Эркюля Пуаро будут приведены в соответствие с оригиналом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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