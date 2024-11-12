Вредные продукты для здоровья глаз

Уфимские врачи-офтальмологи из Центра гигиены и эпидемиологии составили список продуктов, которые при чрезмерном употреблении причиняют значительный вред глазам и могут привести к серьезным патологиям.

Так, продукты с высоким содержанием сахара, например, сладости, могут разрушить сетчатку глаза и спровоцировать заболевания, приводящие к слепоте. Это связано с тем, что сахар вызывает гипергликемию, которая нарушает кровообращение в сосудах глаз. Повышенный уровень сахара в крови может привести к серьезным поражениям, таким как ретинопатия, катаракта и глаукома.

Еще одним вредным для глаз продуктом являются соленья. Избыточное количество соли повышает артериальное давление, что повреждает сосуды, в том числе тонкие и мелкие, как в глазах. Это значительно увеличивает риск развития катаракты.

Трансжиры, содержащиеся в некоторых продуктах, при большом потреблении способствуют развитию атеросклероза и нарушают кровообращение, что грозит появлением возрастной макулярной дегенерации и ангиопатии сетчатки.

Жирные блюда, употребляемые без меры, также негативно влияют на зрение, даже если речь идет о качественных жирах. Их избыток перегружает сердце и провоцирует повышение уровня холестерина в крови, что отрицательно сказывается на состоянии глаз.

В список вредных продуктов для глаз также попал алкоголь. Его чрезмерное употребление может привести к повреждению зрительного нерва.

Кроме того, медики рекомендуют с осторожностью употреблять кофе и другие напитки, содержащие кофеин. Он повышает внутриглазное давление, что при частом употреблении может серьезно повредить глаза.