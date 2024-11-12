Вино признано полезным напитком для тех, кто достиг 60 лет без серьезных проблем со здоровьем

Терапевт Светлана Малиновская заявила о том, что умеренное употребление вина может снизить риск преждевременной смерти у тех, кто перешагнул 60-летний рубеж. Однако это правило справедливо для тех, кто достиг пенсионного возраста без хронических заболеваний.

Малиновская подтвердила полезность вина в комментарии для NEWS.ru. Она подчеркнула, что чрезмерное употребление алкоголя недопустимо, а оптимальным вариантом считается употребление не более двух бокалов вина или пива в день. Такая норма может помочь снизить вероятность раннего ухода из жизни.

Кроме того, Малиновская упомянула о пользе натурального кофе из свежих зерен. По ее словам, он также помогает снизить риск преждевременной смерти из-за наличия в нем антиоксидантов, благотворно влияющих на работу сердца, мозга и печени.

Врач также считает, что в возрасте после 60 лет небольшое количество лишнего веса может способствовать продлению жизни. Некоторые исследования подтверждают эту теорию, утверждая, что такой объем жира помогает укреплению иммунитета, ускоряет восстановление после болезни и делает организм более устойчивым.