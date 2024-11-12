 

В Лиссабоне напротив посольства РФ открыли памятник Алексею Навальному

12.11.2024, 16:15, Новости дня
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“Ассоциация свободных россиян в Португалии” по согласованию с муниципальными властями Лиссабона добилась создания мемориала в память Алексея Навального напротив российского посольства. Именно на этом месте представители ассоциации еженедельно проводят митинги против диктатуры в РФ и в поддержку Украины в войне с РФ.

Открытие мемориала – скромного гранитного камня с именем и датами жизни и смерти лидера российской оппозиции и надписью “Не сдавайтесь” на трех языках, русском, английском и португальском, – состоялось во вторник, 12 ноября. Представитель “Ассоциации свободных россиян в Португалии” Тимофей Бугаевский заявил: “У нас нет сомнений, что Владимир Путин, признанный Международным уголовным судом военным преступником, был причастен к этому убийству”.

Вдова политика Юлия Навальная также присутствовала на открытии мемориала. “Прилетела в Лиссабон на WEB саммит, и так совпало, что именно в этот день в городе напротив российского посольства открывали мемориал Алексею, – написала она в в своем аккаунте в социальной сети X.com. – Огромное спасибо инициативной группе, которая добились этого, и муниципальным властям Лиссабона, которые все согласовали. А главное, спасибо всем замечательным людям по всему миру, которые помнят об Алексее и хотят увековечить его память”.

Прилетела в Лиссабон на WEB саммит, и так совпало, что именно в этот день в городе напротив российского посольства открывали мемориал Алексею. Огромное спасибо инициативной группе, которая добились этого, и муниципальным властям Лиссабона, которые все согласовали. А главное,… pic.twitter.com/EjWME0nHwS

— Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) November 12, 2024


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