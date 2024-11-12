 

Тест: насколько хорошо вы знаете советскую комедию “Здравствуйте, я ваша тетя!”

12.11.2024, 15:35, Новости дня
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Фильм рассказывает о Бабсе, безработном молодом человеке, который, спасаясь от полиции, оказывается в доме богатой семьи, переодевшись в женскую одежду. Предлагаем вам пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните детали этой увлекательной истории. Вспомните смешные моменты, запоминающиеся реплики и любимых персонажей.


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