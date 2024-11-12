 

iPhone 15 и Galaxy S24 покорили мировой рынок смартфонов

12.11.2024, 14:00, Разное
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В третьем квартале 2024 года iPhone 15 и Galaxy S24 стали лидерами продаж среди смартфонов в мире, пишет GizmoChina. Базовая модель iPhone 15 заняла первое место, за ней – 15 Pro Max и 15 Pro. Samsung Galaxy S24 также вошел в топ-10, впервые с 2018 года для моделей Galaxy S.

В целом, десятка самых продаваемых моделей составила 19% всех проданных смартфонов. Apple заняла четыре позиции, Samsung – пять, Xiaomi – одну. Рост спроса на дорогостоящие смартфоны и уменьшение разрыва между базовыми и профессиональными iPhone стали заметными трендами. Успех Galaxy S24 связан с акцентом на GenAI-функциях. Доступная серия Galaxy A заняла четыре места в топ-10 благодаря популярности в развивающихся странах. Redmi 13C от Xiaomi сохранил свое место в рейтинге благодаря низкой цене и улучшенным характеристикам.


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