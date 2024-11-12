В Госдуме создали рабочую группу для утверждения наказов Трампу

Депутат Государственной думы Валентина Терешкова провела учредительное заседание рабочей группы, которой предстоит подготовить распоряжения для избранного президента США Дональда Трампа .

Парламентарии планируют до января составить список из тысячи наказов, которые будут переданы Трампу в январе 2025 года после его официального вступления в должность.

– Только я получила сотни писем за последние дни от трудовых коллективов, тружеников села и представителей творческой интеллигенции. Люди просят нас, депутатов, помочь товарищу Дональду не допустить ошибок, стать его наставниками и помочь сделать правильный выбор, – сказала Терешкова.

В конце ноября будет запущен сайт «Наставление Трампу» и начнёт работу горячая линия — любой гражданин России сможет дать совет 47-му президенту США. Лучшие рекомендации Терешкова обещала внести в общий список наказов.

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