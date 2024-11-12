 

В Госдуме создали рабочую группу для утверждения наказов Трампу

12.11.2024, 13:33, Разное
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Депутат Государственной думы Валентина Терешкова провела учредительное заседание рабочей группы, которой предстоит подготовить распоряжения для избранного президента США Дональда Трампа.

Парламентарии планируют до января составить список из тысячи наказов, которые будут переданы Трампу в январе 2025 года после его официального вступления в должность.

– Только я получила сотни писем за последние дни от трудовых коллективов, тружеников села и представителей творческой интеллигенции. Люди просят нас, депутатов, помочь товарищу Дональду не допустить ошибок, стать его наставниками и помочь сделать правильный выбор, – сказала Терешкова.

В конце ноября будет запущен сайт «Наставление Трампу» и начнёт работу горячая линия — любой гражданин России сможет дать совет 47-му президенту США. Лучшие рекомендации Терешкова обещала внести в общий список наказов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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